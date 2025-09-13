Jak działają rosyjscy szpiedzy w Polsce "Rabota w Polsze" - Reportaz piotra świe
Podpalenia, obserwacja obiektów wojskowych, dezinformacja, sabotaż tym zajmowała się w Polsce grupa kilkunastu imigrantów ze wschodu zwerbowanych przez rosyjskie służby za pomocą jednego z komunikatorów internetowych. Członkowie akurat tej grupy zostali schwytani i prawomocnie skazani. Akurat tej,PiersiowkaPelnaZiol
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
No właśnie niekoniecznie. Putin podporzadkowal sobie cala oligarchię sam, a nie wygląda żeby namaścił swojego następcę (Szojgu wygladal na takiego ale coś o nim cicho ostatnio), więc jak Putin zejdzie to moze sie okazać ze w jego świcie jest
Przed 2016 działo się sporo. Ale to ten Rok był "przełomowy" tzw russiangate
Bowiem to wtedy po raz pierwszy ruskie pomioty próbowały wpłynąć na wybory w USA
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_interference_in_the_2016_United_States_elections
prawie wyłącznie ukraincow i czasami bialorusin sie trafi
https://wykop.pl/link/7790887/hierojam-slawa-slawa-ukrainie-w-polskim-sejmie
Hierojam sława, Sława Ukrainie w polskim Sejmie
Jak kiedyś pisałem, że nas przesiąkneli agenturą wzdłuż, wszerz i na wskroś to wykopki minusowali jak p------i. A to tylko i tak niewielki wycinek całej aparatury wpływu.
Leszcze. Poważny agent nie lata ze sprayem i nie maluje na przystanku napisu "NATO go home". Robią to zwykłe cyngle, za kilkaset złotych za akcję którzy o świat agentury się nawet nie otarli.