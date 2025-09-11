W związku zamachem na Kirka - Rabbi Shmuley otwiera zbiórkę 500k na SIEBIE
Gdybym nie zobaczył, nie uwierzyłbym... "Kirk był moim przyjacielem..."Jan998
Zbiórka powstała:
Created May 22nd, 2025
Są dwie wpłaty widoczne, sprzed 18 i 28 dni.
Przyznać trzeba, że rabbi ma, nomen omen, nosa do interesów, ale nie założył zbiórki, a co najwyżej zaktualizował opis, żeby było bardziej zgodne z lore.
Dodatkowo zbiórka na fundację, chociaż to akurat pewnie pralnia:
Zamiast "otwiera" powinienem był napisać "reklamuje". Biję się w pierś.
Mimo, że fakt, że dostał 7 wpłąt od marca świadczy o tym, że nikt o tej zbiórce nie słyszał.
Naszym księżom to brakuje luzu, a przydałoby się im trochę polotu i finezji... ( ͡° ͜ʖ ͡°)