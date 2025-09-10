Zatrucie pokarmowe - jak sama nazwa wskazuje zakażenie pochodzi wskutek spożycia zakażonego jedzenia lub wypicia zakażonego napoju, zwykle jest to zatrucie o etiologii bakteryjnej, najczęściej mówimy tu o zatruciu bakteriami E.Coli albo Salmonelli lub innych, które wywołują objawy ze strony układu pokarmowego. Oczywiście zarazić się można także drogą fekalno-oralną ale jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku wirusów.



"Grypa jelitowa" - zbiór infekcji wywoływanych najczęściej przez wirusy przenoszone przez ludzi. Infekcje przenoszą Pokaż całość