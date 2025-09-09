Utrata prawa jazdy nawet na 5 lat nowelizacja przepisów uderzy w recydywistów
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który obecnie znajduje się w Sejmie i ma wejść w życie w 2026 roku Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza surowsze kary dla kierowców. Recydywa oznaczać będzie cofnięcie prawa jazdy aż na 5 lat.truckeronroad-com
Komentarze (57)
Zabranie im prawka nie zapobiega aby nie wsiadali za kółko, to dalej będziemy wydłużać okres zabrania prawka...
...
Tak sobie myślę... może i źle... skoro w przypadku takich ludzi, zabranie prawa jazdy nic nie daje, to może sięgnąć po inne sankcje, jak grzywna, prace społeczne, czy nawet więzienie???
@konkarne: Tak to działa w praktyce ¯\(ツ)/¯
Należy konfiskować auta i wsadzać do więzień, cofniecie uprawień, dożywotnie zakazy nie zmieniają dosłownie niczego.
@janeknocny: szkoda marnować kasy na takich
powinna wrócić kara chłosty, pręgierz na placu miejskim
Czy w tych ministerstwach coś ćpają? (・へ・)
@Z_d--y_strzelec:
Jeśli masz złotą kartę żabki, to jest 2 do 1.
@Z_d--y_strzelec: Wymienią mu na dożywotni zakaz a potem z 5 zakazami prowadzenia i to jeszcze po pijaku pojedzie ponownie ( ͡° ʖ̯ ͡°)
