Kolejna transza łapówki miała doprowadzić do rozdysponowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a także była ściśle powiązana z podjęciem załatwienia sprawy polegającej na przyjęciu na studia medyczne ustalonej osoby. W związku z tym zatrzymany powoływał