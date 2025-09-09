Szef poznańskiego instytutu, zatrzymany przez CBA. W tle KPO.
Kolejna transza łapówki miała doprowadzić do rozdysponowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a także była ściśle powiązana z podjęciem załatwienia sprawy polegającej na przyjęciu na studia medyczne ustalonej osoby. W związku z tym zatrzymany powoływałP-v-E
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 6
- Odpowiedz
Komentarze (6)
najlepsze
xD Jezu, trzeba dawać łapówkę, żeby cię przyjęli do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Ten kraj to Walaszek napisał.
- zatrzymali prezesa FPS Cegielski https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/cba-zatrzymalo-prezesa-fps-cegielski-124669.html
- Tomasz Kobierski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu MTP https://epoznan.pl/news-news-167472-tomasz_kobierski_zrezygnowal_z_funkcji_prezesa_zarzadu_mtp
( ͡° ͜ʖ ͡°)