Bardzo dobra kampania. Pamiętam wiele lat temu jak zdawałem prawko to na koniec kursu teoretycznego instruktor puścił nam film-prezentację, którą zrobiła policja po serii wypadków młodych kierowców. Były tam opisane wypadki wraz z przyczynami, a także ich skutki, często bardzo drastyczne i pokazujące jak jedna nasza decyzja może wpłynąć tragicznie na życie wielu innych osób. Takie seanse powinny być przymusowe dla recydywistów.