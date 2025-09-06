Dyskietki, nośnik naszych dziecięcych marzeń
W drugiej połowie 2024 roku świat obiegła wiadomość: Japonia oficjalnie żegna dyskietki w administracji. To pretekst, by przyjrzeć się dokładnie ikonie zapisu z Worda, która kiedyś była podstawą pracy i zabawy zwłaszcza na Amidze.borgbis
@Ciekawska_Genetta: kto miał z giełdy "Mad Dog McCree" na 68 dyskietkach ten z obrazka się nie śmieje (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
https://youtu.be/zWuJxKtF3gk?feature=shared
Niestety niezbyt dobrze tłumaczy się na polski ( ͡° ʖ̯ ͡°)
nie znałem tego powiedzenia ale faktycznie trudno na nasz język przetłumaczyć ocalenie i zapisanie jako jeden wyraz
my za to mamy słowo zamek ... castle (budowla obronna), slide, bolt (część broni, żeby było śmieszniej w karabinie jest bolt a w pistolecie slide ), zip, zipper (w ubraniu), lock (w drzwiach) a u nich ocalić i zapisać to "save"
save
Chyba każdy tak miał.
Razem z nauczycielką nie potrafiliśmy rozwiązać problemu dlaczego ten plik nie działał ( ͡º ͜ʖ͡º)
A popularnym formatem pakowania plików w kręgach moich znajomych byl ARJ :p
Przydaje się w zastosowaniach "retro", tj. instalacja Win98, przenoszenie sterownika flash drive do wspomnianego 98, sterowniki SATA pod XPkiem, gierki pure DOS.