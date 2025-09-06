bo saving jest wieloznaczne w angielskim a w polskim to różne wyrazy



nie znałem tego powiedzenia ale faktycznie trudno na nasz język przetłumaczyć ocalenie i zapisanie jako jeden wyraz



my za to mamy słowo zamek ... castle (budowla obronna), slide, bolt (część broni, żeby było śmieszniej w karabinie jest bolt a w pistolecie slide ), zip, zipper (w ubraniu), lock (w drzwiach) a u nich ocalić i zapisać to "save"



