Berlin. Auto wjechało w tłum, wśród rannych dzieci. Kto za kierownicą?
Na Seestraße, na rogu Dohnagestell w dzielnicy Wedding.w Berlinie auto wjechało w tłum ludzi. Do wypadku doszło o 13:10. Wiadomo, że jest wielu poszkodowanychPoludnik20
@vandrash: widocznie kierowca był w odcieniach beżu - wówczas bywa tak że samochody mordują a kierowca to wyłącznie bezczynny spektator całego incydentu - słowo klucz - INCYDENTU
ewentualnie mógł być to też jakiś stary nazista - wówczas nazywamy to wypadkiem, nieszczęśliwym zrządzeniem losu itd.
W przypadku naszych rodaków nagłówki są raczej w stylu "DRUNKE POLISHE SCHWEINE..."
@vandrash: Jak zabija Polak, to zabija Polak. Jak zabija przybysz, to sprawcą jest auto.
DLACZEGO AUTO WJECHAŁO W TŁUM, A NIE NIEMIEC, POLAK CZY CHIŃCZYK WJECHAŁ AUTEM W TŁUM?
@wujek_srednia_rada: Oni nie mogli bo byli w pracy a później musieli dzieciaki odebrać ze szkoły/przedszkola.