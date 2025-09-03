Ptaki, które celowo rozprzestrzeniają pożar
W Australii znane są 3 gatunki ptaków szponiastych, które zdolne są do celowego wywoływania pożarów. O zdolnościach tych od tysięcy lat wiedzieli Aborygeni na co wskazują ich liczne przekazy ustne, mity i legendy. Świat nauki nie traktował jednak ich poważnie, aż do momentu kiedystrasznyzwierz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Ale czasami palą się jakieś nieużytki, gdzie nie ma zwierzyny, więc drapieżniki muszą wziąć sprawy w swoje szpony i przenieść pożar tam gdzie, gdzie są ich przypalane przysmaki....
Komentarz usunięty przez moderatora