Komisja Europejska przyjęła umowę handlową z Mercosurem
Komisja Europejska ogłosiła w środę, że przyjęła umowę handlową z Mercosuremjuntek
Komentarze (145)
najlepsze
Chińska konkurencja tam nie działa (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@Niesondzem: o jakiej branzy automotive piszesz? ta ktora robi dla zachodu? I ile my z tego dostaniemy a ile nasi partnerzy z zachodu? Kto na tym rzeczywiscie zarobi?
Jakie umniejszanie? Kto glownie na tym zarabia? Nie
@Treda: Ale już to robimy. Teraz to nawet na tym nie zarobimy.
Na szybko znalezione.
limity odpowiadające zaledwie 1–2% unijnej produkcji (np. wołowina ~1,5%, drób ~1,3%, ryż ~1,4%, cukier ~1,1%, miód ~10%), aby chronić rynek UE.
@arkadi2020: nie w błoto bo rolnicy za to się zadłużyli i nakupili maszyn z zachodnich krajów ¯\(ツ)/¯
@Polakrobak333: pokaż mi gdzie są najtańsze banany tańsze od najtańszych jabłek.
Zresztą widzę same sukcesy UE w tym roku. Urszulka podpisała nowe cła nałożone przez USA, w Chinach przyjechali po nią autobusem i nikt nie chciał z nią rozmawiać a teraz dojedzie rolnictwo w Europie
Ciekawe z czyich pieniędzy będą te rekompensaty, bo nie z prywatnych komisarzy.
Może czas na 7-10% na WŁASNĄ zbrojeniówkę i wychodzimy, czy szurem jestem i tyle?
Ktoś mądry stwierdził, że nie ma miejsca dla Polski pomiędzy silnymi Niemcami, a Rosją, ale może się mylił...
Może wystarczy, że zostawią nam pozory, podrzucą trochę ludzi koloru, a my poplujemy trochę na Dino i