Dotacje wstrzymane, firmy rezygnują. Branża HoReCa w niepewności
W związku z trwającą kontrolą i narastającymi kontrowersjami wokół programu HoReCa ponad 20 firm z Podkarpacia zdecydowało się zrezygnować z unijnych dotacji. Przedsiębiorcy obawiają się o przyszłość swoich inwestycji, a wypłaty środków zostały wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji projektów.o__0
Jak byłbym ze służb to
Te mebelki to sofy i stoliki do wiesz do jakiego lokalu.
Zamknieto gospodarke (doprowadzilo do problemów wiele firm) -> zapowiedziano hajs na pomoc -> Danie obiecanego hajsu dopiero po 5 latach -> Odebranie hajsu (dobicie firm)