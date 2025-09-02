Polski Związek Tenisowy uznał, że przeprosiny chłopa od zabrania czapki zamykają temat
temat.. "Doceniamy świadomość i przyznanie się do błędu". Ps. Zaorać wszystkie polskie związki czegokolwiek...kasza332
a co miał jeszcze zrobić? przepisać mu firmę?
I oddać rękę królewny za żonę
@yetix: a ja widziałem na nagraniu, jak jumacz czapek chował czapkę dziecka do torby, potem tenisista osobiście spotkał się z chłopakiem i dał mu swoją czapkę, a potem jumacz czapek dziecięcych bredził coś o akcie wychowawczym a potem o tym że: "w emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku"
@Grymas-Tysiaclecia: "w emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku" jakiego leżącego? co zrobić? Zakazać wstępu na tego typu imprezy. Niech jumie czapki gdzie indziej.
Stało się, przeprosił i tyle. Oberwał bardzo mocno.
@sumienieputina: i to byłaby dobra kara wychowawcza dla jumacza czapek
@sumienieputina: śmiechu warte.
@komentarzeSaNajlepsze: no chyba że sprawa dotyczy dziewczynki sprzedającej czereśnie albo mechanika który postanowił k0biecie wymienić żarówkę