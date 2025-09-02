Afera Dieselgate w Polsce. Niemiecki koncern zapłaci gigantyczną karę
Afera Dieselgate w Polsce zakończyła się prawomocną decyzją UOKiK. Volkswagen Group Polska zapłaci blisko 74 mln zł karyObserwatorGospodarczy
Komentarze (50)
USA dla przykladu dowalil im 3 milairdy dolarow, a to juz cos.
Podobnie jak w sytuacji, kiedy Twoje dane osobowe wyciekną i będą latały po internecie, przez co będziesz musiał się jakoś zabezpieczyć (np. wymienić dowód osobisty i za to zapłacić) ( ͡º ͜ʖ͡º)
Sam Volkswagen, nie grupa (w roku 2024) sprzedał 38 401 sztuk aut, przyjmując cenę auta na 180 tysięcy to daje nam 6,9 miliarda złotych.
Obliczenia oczywiście bardzo proste ale chciałem pokazać jaka ta kara jest śmieszna do pieniędzy, które oni generują.
Wyższe wyliczenia były tylko dla aut Volkswagena.
Jeżeli weźmiemy całą grupę Volkswagen to mamy:
Kasa oczywiście wpłynęła do UOKiKu, a posiadacze wadliwych pojazdów zobaczą z tego standardowo psi c--j
To wciąż mało i tu się zgadzam, ale szanujmy dane i nie manipulujemy nimi.
Z tym, że na
Zauważono to w USA, gdzie bardzo chroni się własny rynek zbytu, gdy coraz śmielej pojawiały się passaty i jetty z 2.0 tdi, które w
74 mln to cena ilu Arteonow: 120 +-? (wg Instytutu Danych z D--y :D )
+ ile z tego dostana wydojeni obywatele?