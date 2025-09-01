Mężczyzna wjeżdża w wózek z małym dzieckiem i traktuje babcie dziecka gazem.
W niedzielę wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Królewskiej z Krakowskim Przedmieściem w Śródmieściu doszło do niebezpiecznealkoholik000
@pilprzem: ci co na komendach giną pewnie też tak twierdzili ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@cyk21: Zgoda po i pis ponad podziałami. Zupełnie jak w sprawach dot. głosowania w Sejmie za czasów pandemii. Obie partie były za lockdownem, obie za szczepionkami fundowanymi z budżetu, obie za inflacjogenną tarczą.
Przyjrzałem się ale mój syn nie ma rozmazanego ryja więc to nie on.
@kinlej: a może ma chociaż hulajkę?
A lamentu będzie ojo
którom, jom, fajnom - to Warszawiak?
Poza tym co za debil wrzuca nagranie z własną facjatą po tym, co odwalił przy policji. Przecież oni mają własne nagrania, zrobią crosschecking i wrzucą kolesia na 48.