Nie w tym problem, że jakaś "Uczelnia" wydaje fałszywe dokumenty (tym bardziej, że prowadzi ją Ukrainiec!). Rzecz w tym, że ktoś dał tej placówce prawo do wydawania takich dokumentów! A to już nie skorumpowany Ukrainiec tylko skorumpowany Polak. Dokładniej Minister Edukacji! Złodziej kradnie tylko wtedy, jak ma po temu okazję. Gdyby polski Rząd nie stwarzał okazji, nie byłoby w Polsce ukraińskich przekrętów!