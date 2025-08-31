Ogólnie znajdujemy się u schyłku pewnej ery. Dotychczasowa era internetu i elektroniki to była dowolność, otwartość, elastyczność komunikatywność. Nowa era to całkowite zaprzeczenie tego co było powiedzmy 10 lat temu.



Już teraz wszystko jest zamknięte, ograniczone, zaszyfrowane. Dotyczy to nie tylko sprzętu ale i samego internetu, MASZ BYĆ tylko pasywnym odbiorcą technologii, internetu i sprzętu, najlepiej za bardzo tym się nie interesować i wycbulić z 5k-7k na nowego flagowca.



Teraz niech ktoś wyjaśni jak