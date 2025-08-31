Google: "Twój smartfon wymaga naszej zgody na instalację czegokolwiek". [EN]9min
Jeżeli Google wprowadzi zmiany to NIE będziesz mógł zainstalować apek nawet jeżeli kupisz bezpośrednio od twórcy, czy sam napiszesz. Ale to tylko czubek góry lodowej. Z kolei EU planuje zakaz modyfikacji (dowolnych!) urządzeń - na takim poziomie, by nie dało się instalować/flashować innego systemu.bialy100k
Już teraz wszystko jest zamknięte, ograniczone, zaszyfrowane. Dotyczy to nie tylko sprzętu ale i samego internetu, MASZ BYĆ tylko pasywnym odbiorcą technologii, internetu i sprzętu, najlepiej za bardzo tym się nie interesować i wycbulić z 5k-7k na nowego flagowca.
Teraz niech ktoś wyjaśni jak
@Xagog: Ja z kolei miałem bardzo prostą apkę dostarczoną przez producenta sprzętu "produkcyjnego" która ułatwiała realizację funkcjonalności które dostarczył w sprzęcie. To samo można było zrobić z panelu kontrolnego - ale mniej "wygodnie". Wiem, że ludzie z grubsza sprawdzali czy chińczyk nie wsadził "jakiś cudów" - i było OK, braki dziwnych komunikacji etc.
Druga apka - której już nie kupię w Google Play (bo nie
@gustowny_dzikus: Nie mam na to czasu, prędzej zainstaluję GrapheneOS czy coś takiego na telefonie, którego używam w pracy i na nim ją zainstaluję. Nawet nie wiem na chwilę obecną jak miałbym ją przerobić na webową, dochodzenie do tego to jeszcze więcej czasu. Ja nie jestem dobrym programistą i nie uważam się za takiego. W zasadzie to w ogóle nim nie jestem, bo w tym nie
Oho, straszenie tą złą Unią europejską.... co doprowadziła do sytuacji, że... w IOS będzie można instalować appki spoza Apple store.
Z tego co widzę, to UE robi wszystko, by było odwrotnie by niszczyć amerykański monopol.
Tylko co tydzień musze odnowic polaczenie z kontem deweloperskim i tyle.
No i czy to działa na telefonach innych niż Pixel bo z tego co widzę tylko Pixele są oficjalnie wspierane. W tym wypadku to nieco bez sensu bo prawie nikt pixeli nie kupuje u nas
Chodzi choćby o interpretację dyrektywy radiowej RED (2014/53/UE) - piszą o tym nieco szerzej tu: https://teamquest.pl/blog/970_unia-zakaze-niezaleznych-firmware-routerow
Do klasy sprzętów które "nadają radiowo" i można im zmieniać parametry programowo zaliczyć można zupełnie spokojnie laptopy z BT i WiFi. Gdzieś jeszcze o tym i pokrewnych tematach pisali - ale przyznaję, że mi link umknął.