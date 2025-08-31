Za flagę Palestyny grozili kibicowi aresztem
W trakcie sobotniego meczu Polska - Izrael w katowickim Spodku, ochroniarze wyprowadzili z hali kibica, który miał wymalowaną na policzku flagę Palestyny. Zagrozili mu przewiezieniem na komisariat policji i zatrzymaniem na 48 godzinScypioAfricanus
Komentarze (38)
Zrobiłaby się z tego batalia na wiele lat. Wszyscy, łącznie z kanaliami sędziowskimi, graliby na zamataczenie oraz poddanie się delikwenta, by nie dochodził swoich
zaraz im zrobimy akcje uświadamiania w internecie