Wyciekły dokumenty. Francuskie szpitale mają do 2026 r. przygotować się na wojnę
Francuskie Ministerstwo Zdrowia nakazało szpitalom przygotować się do marca 2026 r. na przyjęcie tysięcy rannych żołnierzy w przypadku wybuchu wojny w Europie.rolnik_wykopowy
- #
- #
- #
- #
- 130
- Odpowiedz
Komentarze (130)
najlepsze
Mam nadzieję, że w Rosji to zrozumieją i nie użyją broni, która może wywoływać takie problemy.
Ja wiem ze na wykopie teraz panuje narracja, że zachod umiera i Poland stronk ale u nas niczego nie robi się prewencyjnie a jedynie w formie reakcji jak już coś się wywali na ryj (co widać chociażby po ostatnim wypadku f16).
- ale nam nikt nic nie powiedział o wojnie...
@fideriankoons: Oo, sraczka legislacyjna xD Tego nam trzeba. A może jakieś realne ćwiczenia? Np. wyprowadzenie całej dywizji w pole? - nie no lepiej nie. Jeszcze wyjdzie na jaw że nie jesteśmy w stanie tego zrobić i trzeba będzie się tłumaczyć
A myślicie że armię po co mamy? Dla parady?
https://youtu.be/oM0TgVjzbaQ?si=xMPU4_q8yeHrNQqr