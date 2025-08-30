Pan Tenisista Kamil Majchrzak pokazał klasę.
Komentarze (55)
najlepsze
@SpasticInk: ale smród pozostał
@marek_s80: Następnym razem rozejrzy się czy nie kamerujom i zrobi dokładnie to samo.
W tym wieku jak ktoś jest już śmieciem bez honoru to raczej już nim zostanie.
Brukarze są zawsze poszukiwanym towarem, branża działa lokalnie, nikt się nie bedzie unosił honorem, jak potrzebny podjazd.
Tak samo zdechła sprawa jakiejś graficzki i zwolnienia przez sms, jak i małżeństwa od wina, które wykazało się bodaj chamstwem wobec kuriera. Nawet raygun przygasła ze swoim tańcem.
Internet