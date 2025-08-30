Potrzebowałem naprawić pralkę, poszperałem w internecie i znalazłem "legitną" stronę https://serwisagd-poznan.pl

SERWIS AGD

Ireneusz Kowalski

Pan zjawił się po kilku dniach, ubrany jakby wrócił z wakacji nad morzem, obejrzał pralkę, wziął 50 zł za oględziny i zniknął bez śladu. Późniejsze próby kontaktu spełzły na niczym.

Postanowiłem poszperać i dokładniej przyjrzeć się działalności tego pana. Adres ze strony internetowej jest czyimś prywatnym. Drugi, który znalazłem tutaj https://www.oferteo.pl/ireneusz-kowalski-agdseruis/firma/7133668 również jest fejkiem.

Znalazłem jeszcze tą perełkę:

https://forum.gazeta.pl/forum/w,67,101708914,101708914,Lepiej_wcale_nie_naprawiac_pralki_niz_u_tego_Pana_.html (post z 2009r.)

Cytaty:

"Niestety, efektem pracy tego Pana było całkowite rozstrojenie pralki, dzięki czemu wszystkie moje ciemne ubrania, które wstawiłem na 40 C zniszczyły się, bo szacowana temperatura wody podczas prania wynosiła pewnie ponad 100 C, leciała z niej para, a wysokiej klasy ubrania nadały się tylko do wyrzucenia ( 3 rozmiary mniejsze, a ja sam noszę M )."

"Wyjątkowy cham i gbur. Wpada do domu i wypytuje o rzeczy, które nijak się mają do zlecenia jakie ma mu się powierzyć. Po tygodniu od oczekiwania na termostat przez telefon usłyszałem,że mam sobie sam ten termostat załatwić, bo kurier go olał. Po prostu tłumaczenie jak z drzewa wzięte.

Pajac, wyglądający na gościa wypuszczonego świeżo z psychiatryka wybiera sobie sposób załatwienia sprawy traktując klienta jakby czasy komuny się nie skończyły. Mam nadzieję,że to pomoże Wam w decyzji czy wykręcić do niego numer 511330224. Powtarzam - jest to skretyniały podstarzały p-----y, który najwyraźniej ma solidne problemy ze zdrowiem psychicznym i nie powinien brać się za robotę jakiej się podejmuje. "

"Przez 2 tygodnie kłamał, że jest naprawiony ekspres. Pan nie potrafi naprawiać. Zamiast tego otrzymałem urządzenie w częściach. Arogancki, umawia się i nie dotrzytmuje słowa, nie odbiera telefonów, itd Adres jest fałszywy."