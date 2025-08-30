Potrzebowałem naprawić pralkę, poszperałem w internecie i znalazłem "legitną" stronę https://serwisagd-poznan.pl
SERWIS AGD
Ireneusz Kowalski
Pan zjawił się po kilku dniach, ubrany jakby wrócił z wakacji nad morzem, obejrzał pralkę, wziął 50 zł za oględziny i zniknął bez śladu. Późniejsze próby kontaktu spełzły na niczym.
Postanowiłem poszperać i dokładniej przyjrzeć się działalności tego pana. Adres ze strony internetowej jest czyimś prywatnym. Drugi, który znalazłem tutaj https://www.oferteo.pl/ireneusz-kowalski-agdseruis/firma/7133668 również jest fejkiem.
Znalazłem jeszcze tą perełkę:
https://forum.gazeta.pl/forum/w,67,101708914,101708914,Lepiej_wcale_nie_naprawiac_pralki_niz_u_tego_Pana_.html (post z 2009r.)
Cytaty:
"Niestety, efektem pracy tego Pana było całkowite rozstrojenie pralki, dzięki czemu wszystkie moje ciemne ubrania, które wstawiłem na 40 C zniszczyły się, bo szacowana temperatura wody podczas prania wynosiła pewnie ponad 100 C, leciała z niej para, a wysokiej klasy ubrania nadały się tylko do wyrzucenia ( 3 rozmiary mniejsze, a ja sam noszę M )."
"Wyjątkowy cham i gbur. Wpada do domu i wypytuje o rzeczy, które nijak się mają do zlecenia jakie ma mu się powierzyć. Po tygodniu od oczekiwania na termostat przez telefon usłyszałem,że mam sobie sam ten termostat załatwić, bo kurier go olał. Po prostu tłumaczenie jak z drzewa wzięte.
Pajac, wyglądający na gościa wypuszczonego świeżo z psychiatryka wybiera sobie sposób załatwienia sprawy traktując klienta jakby czasy komuny się nie skończyły. Mam nadzieję,że to pomoże Wam w decyzji czy wykręcić do niego numer 511330224. Powtarzam - jest to skretyniały podstarzały p-----y, który najwyraźniej ma solidne problemy ze zdrowiem psychicznym i nie powinien brać się za robotę jakiej się podejmuje. "
"Przez 2 tygodnie kłamał, że jest naprawiony ekspres. Pan nie potrafi naprawiać. Zamiast tego otrzymałem urządzenie w częściach. Arogancki, umawia się i nie dotrzytmuje słowa, nie odbiera telefonów, itd Adres jest fałszywy."
Facet dyma już tak ludzi od 15 lat! Uważajcie na niego!
Komentarze (40)
najlepsze
I już śpiewam....
dłuższe życie każdej pralki to calgoooooooooooooooon!
Zapytaliśmy, co tam jak tam, czy nam to naprawi
Koleś powiedział że on nawet się na tym nie zna że to elektronika, że trzeba lodówkę
Ojciec zadzwonił po takiego swojego kolegę już dziadka pana Stasia. Pan Stasiu przyszedł napili się po kielichu, zaczął grzebać. Po 30 minutach powiedział że idzie do siebie na moment i zaraz będzie. Po 10 minutach wrócił z lutownica i po
Niby zawsze w ofertach piszą informację o opłacie za "diagnozę", ale przecież można byłoby sobie na tym biznes zrobić. Wstawiasz ogłoszenie, że naprawiasz sprzęty, mimo że kompletnie się na tym nie znasz. Jedziesz do zlecenia i zawsze mówisz, że nie da się naprawić. W opisanej sytuacji to 50 zł, ale taka fikcyjna diagnoza często nawet więcej
Jak bylem jeszcze dzieckiem to zepsul nam sie telewizor, mama zamowila fachowca, przyjechal wzial 25 zl za to ze obejrzal zepsuty sprzet, stwierdzil ze w domu tego nie naprawi i poszedl. Minimalna krajowa to bylo cos kolo 1000 zl, wiec 25 zl nie bylo malo. W przeliczeniu to wiecej niz twoje 50 zl dzisiaj.
To
w tym przypadku wygląda to na prawdziwą sytuację...