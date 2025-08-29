Hity

tygodnia

Medicover blokuje terminy abonamentowcom dostępne tylko za 350 zł w Medistore
4934
Samolot F16 rozbił sie przed pokazami AirShow w Radomiu
4300
Sąd skazuje pieszego za utrudnianie jazdy po chodniku
2926
Na Islandii żeby mieć psa w bloku konieczna jest zgoda wszystkich sąsiadów!
2749
Aż 100 ataków dziennie. Rośnie liczba pogryzień przez psy.
2454

