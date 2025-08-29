Jako użytkownik Firefoxa, chciałbym zaprotestować przeciwko dyskryminacji tej zacnej przeglądarki. Wykop strasznie na niej muli. Kto popiera wykop.
Koniec z dyskryminacją Firefoxa na Wykopie !
Jako użytkownik Firefoxa, chciałbym zaprotestować przeciwko dyskryminacji tej zacnej przeglądarki. Wykop strasznie na niej muli. Kto popiera wykop. Jaskolka_wiony_nie_czyni
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
dokładnie ten sam objaw na sadolu przy stawianiu piw
Ja nie nawidzę ciemnych skórek. Jak używałem idle w dark skin to głowa mnie n----------a po godzinie. Tylko jasna strona mocy !
Napisałeś że informacja nieprawdziwa. Proszę odnieś się do tego.
Nawet specjalnie wyłączyłem ublocka, no i...