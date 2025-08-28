Chłosta i 20 lat więzienia. Singapur zaostrza kary za e-p-------y
Od września w Singapurze będą obowiązywać nowe, znacznie surowsze przepisy dotyczące używania i handlu e-papierosami. Za złamanie prawa grożą wysokie grzywny, więzienie, a nawet chłosta. Szczególnie dotkliwe kary przewidziano za posiadanie i sprzedaż tzw. k-podówo__0
@Megawonsz_dziewienc: No właśnie nie prawda. Fakt, że dym z normalnych papierosów jest znacząco gorszy, ale dym epapierosowy jest w dalszym ciągu szkodliwy. I tu właśnie główne zagrożenie się chowa, że może i epapierosy są nawet bezpieczniejsze, ale pod pretekstem "zupełnej nieszkodliwości" powodują, że więcej ludzi się w to wciąga i częściej vapują wśród ludzi.
Komentarz usunięty przez autora
raczej paliłyby analogi, co zapewne robi młodzież w Singapurze bo fajki są legalne ( ͡~ ͜ʖ ͡°)