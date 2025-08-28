Pamiętacie zdjęcia Warszawy po powstaniu warszawskim jak wyglądała nasza stolica po rozkazie Hitlera?ten sam widok - Miasta na Ukrainie, Syrii, Palrstynie.

Każda wojna pozostawia po sobie to samo, ile to zasobów jest trawionych tylko na zniszczenie. Juz dawno byśmy siedzieli na Marsie albo mieli lek na raka gdyby nie ta głupia ludzka natura.