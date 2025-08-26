Duńczycy pozbawiali macierzyństwa przynajmniej 4500 mieszkanek Grenlandii
W latach 60. duńskie władze przymusowo zaplikowały tysiącom rodowitych mieszkanek Grenlandii wkładki domaciczne uniemożliwiające zajście w ciąże. Obejrzyj krótki reportaż (fr./ang.)Poludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Czyżby Trump postanowił bardziej subtelnie wziąć się za przejęcie Grenlandii ???
@g-c-m: i to rękami Francuzów – materiał jest z France 24. A tak na serio, zainteresowanie skupiło się na Grenlandii po wypowiedziach Trumpa i popularyzowane są fakty, które wcześniej były znane garstce badaczy, jakimś dziennikarzom z duńskich gazet w czasach gdy wchodziło to jedynie na
Btw, duże czystki wobec ludności tubylczej prowadzili również Kanadyjczycy ale oszołom lewacki Trudhau winę za to podzielił na Kanadę, kosciól katolicki i protestancki w Kanadzie. Fajne rozmycie odpowiedzialności na 3( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Poludnik20: Zdarza się, zwłaszcza jak się pisze tak późno.
Oficjalnie chodziłoby o śmiertelnego wirusa,a nieoficjalnie o redukcję pogłowia?
Chciałbym,żeby to była tylko moja bujna wyobraźnia/szurstwo.