"Wylęgarnia terrorystów" kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
Molenbeek, brukselska dzielnica, która po atakach terrorystycznych w Paryżu w 2015 r. zyskała niechlubne miano "wylęgarni terrorystów", gdyż stamtąd pochodzili i tam ukrywali się islamscy zamachowcy - stara się teraz o miano Europejskiej stolicy Kultury 2030.Bobito
Komentarze (15)
najlepsze
Występuje w języku arabskim, suahili czy hebrajskim.
Bo zabrakło słów we wszystkich europejskich językach?
K... gdzie my żyjemy?