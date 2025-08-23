Zakaz fotografowania! Ma pan czapeczkę i okulary, jest pan podejrzany! Zakaz bez
Odwiedzam gdyńskie obiekty. Zakazują filmowania! Dla ich zarządców ustawowe oznaczenie to rzecz zbyt trudna chyba. Z pomocą przychodzi pani z tęczową torbą... https://www.youtube.com/watch?v=BCsGX2NCA1c&t - niemiarodajny pomiar https://www.youtube.com/watch?v=7A92X5hKhvw&t - radomskie wyczyny policjelemel90
Komentarze (41)
Chyba w bicku, chyba w tej torbie ma.
Swoją drogą na płocie Ośrodka Szkoleniowego Sił Powietrznych nad Jeziorem Kierskim w Poznaniu, jeszcze do niedawna wisiały jakieś kserówki w koszulkach, nie wiem czy coś się zmieniło :)