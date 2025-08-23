Jak byłem na wycieczce we Wronkach tym pierdelku to była tabliczka zakaz cykania fotek. Ale na koniec oprowadzania o tym powiedział bo ktoś chciał sobie zdjęcie zrobić. Że prawnie nie wolno itp ale potem od razu dodał że to archaizm bo nikomu telefonu z ręki poza murami nie wezmą plus drony amatorskich fotografów porobiły filmy w wysokiej rozdzielczości całego obiektu bo sam je znalazł a to na fb a to na stronie Pokaż całość