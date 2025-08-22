Hity

W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
4903
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
2984
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
2795
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2623
Flipper żali się, że mieszkania się nie sprzedają. "Wszystko stoi", "To bolesne"
1921

