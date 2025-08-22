Dlaczego nie chca podejsc inaczej do tematu np. maksymalna wartosc odsetek w racie kredytu moze wynosic 30% raty. Wtedy nawet jak ktos ma nagle wysoka rate to chociaz szybciej splaca kapital. Przeciez teoretycznie w stopach procentowych chodzilo o cofanie gotowki z rynku, a nie o okradaniu ludzi. Na koniec dnia dana osoba tak by miala mniej gotowki co miesiac, czyli dusimy infalcje, ale tez jest zadowolony bo kredyt szybciej zniknie.