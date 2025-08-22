20 miliardów do budżetu od banków. Zmiany na horyzoncie
W dniu wczorajszym Ministerstwo Finansów ogłosiło planu podwyższenia stawki podatku CIT dla banków a także zmiany w podatku bankowym. Jak czytamy, w Ministerstwie trwają póki co prace legislacyjne nad projektem, który zakłada podwyżkę podatku od osób prawnych. Projekt został już wpisany do wykazu prFXMAG
Komentarze (28)
Z jednej strony wiadomo, dlaczego banki miałyby nie płacić podatków, ale z drugiej, dlaczego ja, jako konsument bankowych usług, mam ponownie za to płacić?
A w praktyce okrada prywatnych akcjonariuszy samemu nic nie tracąc.
Uga buga zostawcie miliarderów w spokoju, nie róbcie nic bo banki przerzucą koszty na klientów, najlepiej zlikwidujcie wszystkie podatki dla miliarderów a wtedy teoria skapywania na pewno zadziała i korporacje i banki będą budować infrastrukturę i robić zrzutki na chore państwo ( ͡° ͜ʖ ͡°)