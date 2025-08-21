͡

º

͜

ʖ

͡

º

Jaka jest obecna mądrość etapu? Ile dawek trzeba przyjąć żeby nie być antyszczepionkowcem? xDA pamiętajcie, że są tu tacy co aż się oblizują na myśl o kolejnej dawce szprycy (Przecież dr Putin zakończył pandemię, przynajmniej doputy dopóki okupuje wUkraine...