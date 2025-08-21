Makabryczne zdarzenie w Poznaniu. Pitbull zagryzł małego psa. "Było pełno krwi"
W środę, 20 sierpnia po południu przy ul. Ogrodowej w centrum Poznania doszło do makabrycznego zdarzenia. Pitbull zagryzł malego psaCygan_Wojtus
Komentarze (66)
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
https://youtu.be/e_rl03z9EVA
@KrajaCoNieJara: jakieś gunwo amstaffo-pitbul musi pogryźć kogoś w randze co najmniej wiceministra, wtedy szybcutko uregulują
Osobiście byłem świadkiem takiej sytuacji jak opisuję, tylko dużym psem nie był pitbul, gdzie duży pies szedł na smyczy przy nodze właścicielki, mały podleciał i zaczął go zaczepiać, aż do momentu jak duży się zirytował i złapał go zębami, tylko w tamtej
Ludziom tego nie przetłumaczysz. Oni w psach już dawno nie widzą drapieżcy (wilka) tylko zabawki do przytulania.
Ile to ja muszę naodganiać się małych agresywnych psów... które "nie są agresywne" ale idą prosto na mojego owczarka, ze spiętym karkiem, ogonem jak sprężyna i wbitym wzrokiem w mojego psa...bez smyczy, ignorując odwołania swojego przewodnika... jedyne co może go wtedy uratować to mój dobrze wymierzony kop... lub gaz.
2. Właściciel powinie prowadzić psa na smyczy i kagańcu.
Ale jest też punkt 3.
Takie małe psy często są "psami obronnymi".
Biegnie taki i szczeka jak głupi prowokując czasami o wiele większego psa który w normalnych okolicznościach jest spokojny.
Znam
@plyty_chodnikowe: my wiemy dobrze, co pisałeś. Ty też wiesz, o czym mówię.