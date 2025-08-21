J.K. Rowling: Brytyjska sztuka poddała się genderowym talibom
J.K. Rowling krytykuje fakt, że konkursy, biblioteki i festiwale w Wielkiej Brytanii ulegają lobby trans i ostrzega: Brytyjska sztuka poddała się genderowym talibom.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
@BiggerJapanTapczan: UK kulturowo jako kraj ogólnie zawsze było bardzo specyficzne. Generalnie to miejsce którego wizerunek próbują kreować na nie wiadomo co za sprawą chociażby tego, że tam jest Londyn.
https://time.com/4022780/j-k-rowling-refugee-crisis-support
https://www.independent.co.uk/news/people/jk-rowling-joins-prominent-figures-urging-uk-to-take-in-desperate-refugees-10484894.html
https://www.theguardian.com/society/2004/apr/11/asylum.books
Tak
Ludzie często swoją wiedzę czerpią z takich przekazów, pamiętam jak tłumaczyłem chłopakowi na przerwie w pracy, że informacje przekazywane w kostiumowym serialu są dzisiejszą interpretacją tamtych czasów a życie i poglądy ludzi tam przedstawione bardziej odzwierciedlają dzisiejsze podejście ludzi do świata siłą rzeczy. On wierzył, że tak kiedyś było i kropka, pomimo