Nie żyje Frank Caprio. "Najsympatyczniejszy sędzia na świecie" miał 88 lat
Sędzia Frank Caprio, znany z programu "Caught in Providence" zmarł w wieku 88 lat. "Jego ciepło, humor i życzliwość pozostawiły niezatarty ślad w pamięci wszystkich, którzy go znali" czytamy w poruszającym wpisie zamieszczonym na Facebooku. Sędzia zmagał się z chorobą nowotworową.woytek93
Komentarze (45)
Angielski niestety wymagany
No ale w sądzie gość mówi "jestem stary, nie jeżdżę szybko" i sędzia nie wnika, jak było na prawdę - ważne,
Nie da się otworzyć Twittera bez zostania zaspamowanym jego sławnymi klipami.
@saddamus: nie. Ten sąd to coś na zasadzie naszych dawnych sądów grodzkich, które odbywają się przy udziale kamer (rejestrowanie spraw). Nie ma tam żadnych głośnych spraw typu włamania, pobicia czy coś takiego, a sprawy mandatowe. Były to realne sprawy i zdarzyło się nawet parę razy, że ludzie specjalnie dawali się złapać na fotoradar, żeby wylądować przed sądem w telewizji.
Amerykanie ¯\(ツ)/¯
Widocznie nie potrafił być równo profesjonalny jak polscy g@wno-sędziowie. ¯\(ツ)/¯