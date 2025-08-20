"Antybiotykami" nowej generacji będą wirusy, a dokładniej bakteriofagi (które zajebiście wyglądają), od dawna są prowadzone badania nad ich wykorzystaniem gdyż bakteriofagi będą lepszą metodą zwalczania szkodliwych bakterii niż tradycyjne antybiotyki.



Zaczynajac od tego że różne odmiany bakteriofagów atakują tylko konkretne bakterie więc jeżeli wpuścisz bakteriofagi przeciwko np. gronkowcowi złocistemu to one będą atakować tylko gronkowca złocistego zostawiając inne bakterie w spokoju czyli można precyzyjnie zwalczać szkodliwe bakterie bez naruszania całego bakteryjnego ekosystemu. Pokaż całość