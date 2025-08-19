ja miałem ciekawą akcję jak babie vel pośrednikowi (ha tfu) wygarnąłem, że nie ma możliwości sprzedaży w Tajlandii domów na własność. I że manipuluje przyszłych "ynwestorów". Po czym jej mąż mi groził ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Chyba tylko na Cyprze się nie rozleźli bo tam rynek kontrolują ruscy z ukrami ramię w ramię :)