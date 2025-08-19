Polacy sprzedają domy na Madagaskarze - nikiel i potencjalne choroby+ rak?
Szlamowisko niklu i potencjalne choroby + nowotwory ? Inwestycje w domy i ziemię na Madagaskarze: czy to jest b---a z opóźnionym zapłonem? W tle Polacy oraz firma znana ze sprzedaży awokado w Kambodży. Beton chyba wlał się do mózgów inwestorów.jackgadzinowski
@muak47: ten co jechał stopem na koniec świata. wczesniej opieredalał farmew awokado do inwestycji, jakies 4/5 lat temu. dzis z google earth wiemy, ze nic tam nie rosło.
@tomosano: Misza już świeci, słońce RaSSiji świeci się podczas prania gaci w przerwie miedzy jednym a drugim UAZem.
Chyba tylko na Cyprze się nie rozleźli bo tam rynek kontrolują ruscy z ukrami ramię w ramię :)