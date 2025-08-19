Gdyby ktoś rozważał zakup nowego telewizora w sieci sklepów X-KOM (teraz i NEONET) - niech weźmie pod uwagę mocno prawdopodobne trudności jakie na niego czekają w przypadku złożenia późniejszej reklamacji. Słynne 14 dni na rozpatrzenie reklamacji to ułuda, rękojmia jest spychana, zaś zgłoszenie gwarancyjne zlewane całkowicie w momencie jego pojawienia się.

Telewizor zakupiony 7/12/2023 w sklepie internetowym marki X-KOM. W czasie użytkowania wyszły wady związane z oprogramowaniem, które sprawiają, że towar jest niezgodny z opisem. Pierwotnie sprawa zgłoszona w formie reklamacji gwarancyjnej dn. 11/4/2025. Po jednym dniu nadeszła odpowiedź: „uprzejmie informujemy, iż zakupiony sprzęt posiada gwarancję door-to-door producenta, co umożliwia bezpłatne odesłanie urządzenia do serwisu na koszt odbiorcy. Polecamy wypełnienie formularza reklamacyjnego lub kontakt telefoniczny, co umożliwi zareklamowanie produktu, bezpośrednio w autoryzowanym centrum serwisowym”. Kolejna wiadomość od sklepu nadeszła tego samego dnia, tj 12/4/2025 i informowała o odrzuceniu reklamacji.

Dnia 26/4/2025 zgłosiłem reklamację po raz drugi, już w formie rękojmi. Poniżej pełna treść zgłoszenia:

Dzień dobry. Telewizor posiada szereg usterek, które zważywszy na niemałą cenę sprzętu mocno komplikują jego użytkowanie: 1. Bardzo oporna współpraca z urządzeniami zewnętrznymi. a) dekoder: każdorazowo przy konfigurowaniu dekodera telewizor po ponownym uruchomieniu "zapomina" o tejże konfiguracji więc cały zabieg nie jest trwały. b) głośnik zewnętrzny: głośnik (notabene również marki Sony) działa wybiórczo, czy to po podłączeniu bluetooth, czy też po kablu. Telewizor raz go wykrywa, a raz nie i puszcza dźwięk standardowy, z głośnika wbudowanego. Konieczność regularnego manualnego zmieniania źródła dźwięku jest zwyczajnie irytująca. 2. Aplikacje Android. Wbudowane aplikacje Disney Plus oraz Prime Video bardzo często się zawieszają. Ekran potrafi zniknąć i wyświetla się "error/kod błędu..." 3. WiFi Telewizor regularnie gubi połączenie z siecią mimo, że pozostałe urządzenia znajdujące się w podobnej odległości bądź nawet dalej działają jak należy. 4. Format sygnału HDMI: Po wybraniu opcji np Ulepszony Format dla wybranego złącza HDMI telewizor przy ponownym włączeniu już zapomina o tychże ustawieniach wracając do Standardowego Fomatu 5. Telewizor potrafi samoczynnie uruchomić się. Przez kilka tygodni z zaskakującą dokładnością (w nocy z piątku na sobotę) telewizor samoczynnie się uruchamia, mimo że ani w tv, ani w nieskonfigurowanym dekoderze nie była ustawiona funkcja włącznika czasowego. 6. Nie działa funkcja wyrównywania głośności telewizora. Nadmienię, że telewizor jest regularnie aktualizowany bieżącymi aktualizacjami systemowymi. Podsumowując, telewizor posiada szereg usterek w oprogramowaniu, które na co dzień mocno uprzykrzają mi i mojej rodzinie korzystanie z niego. Jestem zawiedziony marką Sony. Jestem skłonny oddać sprzęt na serwis jednak nie zgodzę się na pokrycie kosztów transportu w żadną ze stron, nawet jeśli specjaliści z serwisu Sony niczego nie znajdą. Bardzo proszę o zwrot środków. W ostateczności jestem gotów rozważyć wymianę na inny model tv.

Dn. 3/6/2025 zostałem poproszony o wysłanie zdjęcia tabliczki znamieniowej – zdjęcie zostało wysłane tego samego dnia. Dodatkowo wysłałem do serwisu filmik częściowo ukazujący dosyć złożoną naturę problemu. Dn. 9/6/2025 X-KOM odrzucił reklamację twierdząc, że mogli sprawdzić telewizora gdyż go jeszcze nie otrzymali. Zaznaczam, że nie informowano mnie do tamtej pory, w żaden sposób kiedy i jak oddać telewizor do serwisu. Po raz kolejny przyszedł automatyczny e-mail informujący o statusie naprawy – odrzucony. Po mojej niezwłocznej interwencji, dwa dni później tj 11/6/2025 X-KOM wznowił postępowanie reklamacyjne. Dn. 16/6/2025 telewizor został odebrany przez technika z Centrum Serwisowe MIK w Radomiu. Dn. 25/6/2025 po raz kolejny otrzymałem informację o odrzuceniu reklamacji przez X-KOM. Jako powód podali, że „nie otrzymaliśmy produktu”. Kolejna wiadomość X-KOM tego samego dnia poinformowała z kolei o anulowaniu zlecenia. Po mojej kolejnej interwencji dn. 27/6/2025 otrzymałem wiadomość od przedstawiciela X-KOM o treści: „Proszę o potwierdzenie czy przyjechał do Pana technik z serwisu producenta i próbował przeprowadzić diagnozę na miejscu czy też odebrano sprzęt do Pana i przekazano bezpośrednio do centrali serwisowej Sharp?”. Potwierdziłem Panu fakt odbioru telewizora już 11 dni wcześniej informując go jednocześnie, że rozmawiamy o telewizorze marki Sony. Od tamtej pory dwukrotnie pytałem X-KOM o status reklamacji i dwukrotnie byłem zbywany tłumaczeniem, że czekają na informacje od serwisu. Sam serwis na swojej stronie ma możliwość podglądu statusu naprawy. Wpisując numer zamówienia 5006408 dowiadujemy się, że dn. 12/6/2025 zaplanowano wizytę technika. Później długo, długo nic – i dopiero w dniu składania niniejszego wniosku, tj 9/7/2025 zakończono naprawdę nie widząc żadnej usterki.

Warto podkreślić rażącą niekompetencję pracowników X-KOM'u. W żadnym momencie nie zdawali się zaangażować w sprawę. Mało tego - nie mieli wiedzy o tym, że sprzęt jest na serwisie przez 15 dni (czyli de facto już po 14 dniach, które prawnie przysługują na rozpatrzenie reklamacji), a dowiedzieli się po tym czasie tylko dlatego, że sam im o tym powiedziałem.

Telewizor wrócił 9 lipca po blisko 4 tygodniach leżenia w magazynie radomskiego serwisu MIK.

X-KOM w dalszym ciągu zapiera się, że reklamacji nie uznają ponieważ serwis niczego nie dopatrzył się.

Ostatnie tygodnie to już zgłoszenie sprawy do UOKiK oraz do Izby Handlowej w Katowicach. Drugi z wymienionych podmiotów na mój wniosek podjął próbę pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jednak X-KOM po raz kolejny kompletnie zignorował sprawę.

Generalnie porzuciłem już nadzieję, że cokolwiek wskóram. Telewizor pozostał ze starymi wadami, jednak da się z nimi żyć. Mam tylko nauczkę, że lokalny patriotyzm w wypadku zakupu sprzętu rtv nie popłaca, a marka X-KOM poza fajnym logiem i wspieraniem klubu, któremu kibicuję to karykatura dobrego sklepu, od której zamierzam trzymać się z dala - a jeśli tym wpisem pomogę komuś uniknąć podobnych przygód to nic tylko się cieszyć.