Gdyby ktoś rozważał zakup nowego telewizora w sieci sklepów X-KOM (teraz i NEONET) - niech weźmie pod uwagę mocno prawdopodobne trudności jakie na niego czekają w przypadku złożenia późniejszej reklamacji. Słynne 14 dni na rozpatrzenie reklamacji to ułuda, rękojmia jest spychana, zaś zgłoszenie gwarancyjne zlewane całkowicie w momencie jego pojawienia się.
Telewizor zakupiony 7/12/2023 w sklepie internetowym marki X-KOM. W czasie użytkowania wyszły wady związane z oprogramowaniem, które sprawiają, że towar jest niezgodny z opisem. Pierwotnie sprawa zgłoszona w formie reklamacji gwarancyjnej dn. 11/4/2025. Po jednym dniu nadeszła odpowiedź: „uprzejmie informujemy, iż zakupiony sprzęt posiada gwarancję door-to-door producenta, co umożliwia bezpłatne odesłanie urządzenia do serwisu na koszt odbiorcy. Polecamy wypełnienie formularza reklamacyjnego lub kontakt telefoniczny, co umożliwi zareklamowanie produktu, bezpośrednio w autoryzowanym centrum serwisowym”. Kolejna wiadomość od sklepu nadeszła tego samego dnia, tj 12/4/2025 i informowała o odrzuceniu reklamacji.
Dnia 26/4/2025 zgłosiłem reklamację po raz drugi, już w formie rękojmi. Poniżej pełna treść zgłoszenia:
Dzień dobry. Telewizor posiada szereg usterek, które zważywszy na niemałą cenę sprzętu mocno komplikują jego użytkowanie: 1. Bardzo oporna współpraca z urządzeniami zewnętrznymi. a) dekoder: każdorazowo przy konfigurowaniu dekodera telewizor po ponownym uruchomieniu "zapomina" o tejże konfiguracji więc cały zabieg nie jest trwały. b) głośnik zewnętrzny: głośnik (notabene również marki Sony) działa wybiórczo, czy to po podłączeniu bluetooth, czy też po kablu. Telewizor raz go wykrywa, a raz nie i puszcza dźwięk standardowy, z głośnika wbudowanego. Konieczność regularnego manualnego zmieniania źródła dźwięku jest zwyczajnie irytująca. 2. Aplikacje Android. Wbudowane aplikacje Disney Plus oraz Prime Video bardzo często się zawieszają. Ekran potrafi zniknąć i wyświetla się "error/kod błędu..." 3. WiFi Telewizor regularnie gubi połączenie z siecią mimo, że pozostałe urządzenia znajdujące się w podobnej odległości bądź nawet dalej działają jak należy. 4. Format sygnału HDMI: Po wybraniu opcji np Ulepszony Format dla wybranego złącza HDMI telewizor przy ponownym włączeniu już zapomina o tychże ustawieniach wracając do Standardowego Fomatu 5. Telewizor potrafi samoczynnie uruchomić się. Przez kilka tygodni z zaskakującą dokładnością (w nocy z piątku na sobotę) telewizor samoczynnie się uruchamia, mimo że ani w tv, ani w nieskonfigurowanym dekoderze nie była ustawiona funkcja włącznika czasowego. 6. Nie działa funkcja wyrównywania głośności telewizora. Nadmienię, że telewizor jest regularnie aktualizowany bieżącymi aktualizacjami systemowymi. Podsumowując, telewizor posiada szereg usterek w oprogramowaniu, które na co dzień mocno uprzykrzają mi i mojej rodzinie korzystanie z niego. Jestem zawiedziony marką Sony. Jestem skłonny oddać sprzęt na serwis jednak nie zgodzę się na pokrycie kosztów transportu w żadną ze stron, nawet jeśli specjaliści z serwisu Sony niczego nie znajdą. Bardzo proszę o zwrot środków. W ostateczności jestem gotów rozważyć wymianę na inny model tv.
Dn. 3/6/2025 zostałem poproszony o wysłanie zdjęcia tabliczki znamieniowej – zdjęcie zostało wysłane tego samego dnia. Dodatkowo wysłałem do serwisu filmik częściowo ukazujący dosyć złożoną naturę problemu. Dn. 9/6/2025 X-KOM odrzucił reklamację twierdząc, że mogli sprawdzić telewizora gdyż go jeszcze nie otrzymali. Zaznaczam, że nie informowano mnie do tamtej pory, w żaden sposób kiedy i jak oddać telewizor do serwisu. Po raz kolejny przyszedł automatyczny e-mail informujący o statusie naprawy – odrzucony. Po mojej niezwłocznej interwencji, dwa dni później tj 11/6/2025 X-KOM wznowił postępowanie reklamacyjne. Dn. 16/6/2025 telewizor został odebrany przez technika z Centrum Serwisowe MIK w Radomiu. Dn. 25/6/2025 po raz kolejny otrzymałem informację o odrzuceniu reklamacji przez X-KOM. Jako powód podali, że „nie otrzymaliśmy produktu”. Kolejna wiadomość X-KOM tego samego dnia poinformowała z kolei o anulowaniu zlecenia. Po mojej kolejnej interwencji dn. 27/6/2025 otrzymałem wiadomość od przedstawiciela X-KOM o treści: „Proszę o potwierdzenie czy przyjechał do Pana technik z serwisu producenta i próbował przeprowadzić diagnozę na miejscu czy też odebrano sprzęt do Pana i przekazano bezpośrednio do centrali serwisowej Sharp?”. Potwierdziłem Panu fakt odbioru telewizora już 11 dni wcześniej informując go jednocześnie, że rozmawiamy o telewizorze marki Sony. Od tamtej pory dwukrotnie pytałem X-KOM o status reklamacji i dwukrotnie byłem zbywany tłumaczeniem, że czekają na informacje od serwisu. Sam serwis na swojej stronie ma możliwość podglądu statusu naprawy. Wpisując numer zamówienia 5006408 dowiadujemy się, że dn. 12/6/2025 zaplanowano wizytę technika. Później długo, długo nic – i dopiero w dniu składania niniejszego wniosku, tj 9/7/2025 zakończono naprawdę nie widząc żadnej usterki.
Warto podkreślić rażącą niekompetencję pracowników X-KOM'u. W żadnym momencie nie zdawali się zaangażować w sprawę. Mało tego - nie mieli wiedzy o tym, że sprzęt jest na serwisie przez 15 dni (czyli de facto już po 14 dniach, które prawnie przysługują na rozpatrzenie reklamacji), a dowiedzieli się po tym czasie tylko dlatego, że sam im o tym powiedziałem.
Telewizor wrócił 9 lipca po blisko 4 tygodniach leżenia w magazynie radomskiego serwisu MIK.
X-KOM w dalszym ciągu zapiera się, że reklamacji nie uznają ponieważ serwis niczego nie dopatrzył się.
Ostatnie tygodnie to już zgłoszenie sprawy do UOKiK oraz do Izby Handlowej w Katowicach. Drugi z wymienionych podmiotów na mój wniosek podjął próbę pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jednak X-KOM po raz kolejny kompletnie zignorował sprawę.
Generalnie porzuciłem już nadzieję, że cokolwiek wskóram. Telewizor pozostał ze starymi wadami, jednak da się z nimi żyć. Mam tylko nauczkę, że lokalny patriotyzm w wypadku zakupu sprzętu rtv nie popłaca, a marka X-KOM poza fajnym logiem i wspieraniem klubu, któremu kibicuję to karykatura dobrego sklepu, od której zamierzam trzymać się z dala - a jeśli tym wpisem pomogę komuś uniknąć podobnych przygód to nic tylko się cieszyć.
Trzymajcie się ciepło i róbcie zakupy w sprawdzonych sklepach z prawdziwym serwisem, nie udawanym.
Komentarze (60)
najlepsze
Ekspertyzę może napisać nawet pracownik sklepu ale do późniejszych sporów większe znaczenie ma opinia sporządzona przez serwis producenta (przeważnie dla sklepu jest za darmo) bądź rzeczoznawcę.
Dość ciekawie wygląda dostarczenie informacji o rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi. Dla osób fizycznych najlepiej jest zawsze podawać tylko adres korespondencyjny. Jest duża
Ja też sporo rzeczy tam kupiłem i czasami oddawałem na gwarancję, a raz oddałem na gwarancję miesiąc przed upłynięciem 2 lat i oddali kasę bez żadnego kręcenia.
Z cenami się odkleili trochę, niestety poszli bardziej w lepszą reklamę niż walkę cenami (i niestety pewnie to się bardziej opłaca). Natomiast nigdy nie mogłem zarzucić im niskiej jakości obsługi. Choć jednocześnie normalne jest to, że przy takiej ilości sprzedaży po prostu
Z punktu widzenia reklamacji to to samo, jeśli powoływać się na niezgodność z opisem, ale...
@bukimi: TV jest sprawny, a peryferia są niekompatybilne - serwis ma "known good" urządzenia, tak jak serwisy PC mają swoje sprawne i szeroko kompatybilne zasilacze, kostki RAM czy procesory różnych generacji właśnie do diagnozy metodą eliminacji.
Ok - załóżmy ze to wina tv.. ale chyba obsługa reklamacji powinna wyglądać nieco inaczej.
Inna
Przecież z całej tej listy niby usterek jedyna rzecz, której potencjalnie można się czepiać, to ta sieć - ale pewnie sprawdzili u siebie i przy dobrym sygnale problemu nie ma, więc odrzucili.
@arbu-z_1921: Bo ty masz nie straszyć a robić. Napisz do UOKIK. Najpewniej polecą ci rzeczoznawcę, a z opinią rzeczoznawcy możesz już pisać pozew.