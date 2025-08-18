Gdańsk. 42-latek z Indii zaczepiał nastolatki nad stawem
Ewidentnie szukał kontaktu ze spędzającymi czas nad stawem nastoletnimi dziewczynami. Miał namawiać je do robienia sobie zdjęć, jedną z nastolatek zaczął też dotykać - złapał ją w pół, a później chwycił za jej kolano. Zareagowali widzący to wszystko dorośli, którzy przekazali go policji.WroTaMar
Komentarze (88)
najlepsze
No i uj wam w dupe bo własnie tak to wygląda naprzemiennie okradają nas dwie te same bandy złodziei i zamiast wywalić ich wszystkich razem to kłócicie sie którzy złodzieje niby lepsi względem drugich...
Żadni... do wywalenia obaj.. ale małpy sie nie nauczą będą 1000x powtarzać te same błędy do upadłego..
Faktem jest że to meżczyzna z indii mieszkający od wielu lat w polsce
Czyli jak od wielu lat to nie migrant.
@Belzebub: kluczowe pytanie, czy nosił klapki? Jak nosił to hindus imigrant
@KlapekZeusa: raczysz żartować
Dobre i to
Szanuję
Taki zboczeniec powinien być w----------y z kraju po ostrym w-------u na komisariacie