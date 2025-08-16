Kolorowe Jeziorka - szkody górnicze, które przyciągają tysiące turystów!
Kolorowe Jeziorka na Dolnym śląsku, to jeden z cudów Polski. Nie każdy jednak wie, że są to pozostałości po działalności kopalni pirytu.WyprawyLEONA
Poza tym fakt faktem że przez 90% roku jeziorka są bure, a kolory wychodzą na wiosnę i to po deszczu. Natomiast warto tak czy siak się wybrać na spacer dla ładnego lasu i okolicy
Wie o tym każdy, kto tam był, bo wszędzie jest o tym informacja. A ten, kto tam nie był, to pewnie nawet nie wie o istnieniu tych jeziorek, bo nie są znane aż tak bardzo na całą Polskę. To raczej atrakcja przy okazji, jak się jest w okolicy.