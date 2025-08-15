Tego jeszcze nie grali.
Oczywiście pełno memów z Vateuszem, ale rzeczywiście prawdą jest to, co pisał bodajże Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego: w młodszym pokoleniu polityków PO jest całkowicie w dupie. Nie widzę nikogo z PO, kto był by w stanie wystartować nawet do Maowieckiego.
@callver34: Problem jest w tym, że PO ogólnie ma starych działaczy i tam jako najmłodzsze, perspektywiczne pokolenie określani są ludzie 50+jak Nowacka, Trzaskowski z Campus Polska. W którymś momencie przespali zmianę pokoleniową w odróżnieniu od innych partii.
edit: slucham i cyrk normalnie, bartosiak podaje przykłady jak gowniane mamy przepisy, ktore tlamsza polskie firmy zbrojeniowe, a morawiecki mu wtóruje - jakby przez 8 lat nie byl premierem.
@emjot86: Jeszcze nie oglądałem, ale już wiedziałem, że tak będzie. Morawiecki w opozycji mówi ludzkim głosem i zaprzecza Morawieckiemu w rządzie xD