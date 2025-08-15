Hity

tygodnia

Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4414
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3957
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3723
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2956
KPO: biuro rachunkowe bierze dotację 540 tys. zł na otwarcie kina mobilnego xDDD
2731

