najlepsze jest, jak idiotki europejki bronia tego p---------a czarnych o niewolnictwie w USA, moze gdyby zainteresowaly sie swiatem, a nie swoimi tipsami, to zauwazylyby, ze niewolnictwo w USA skonczylo sie dawno temu, a w Europie nadal istnialo. Powiem wiecej, wciaz w Polsce zyja ludzie, moze nawet w ich rodzinach, ktorzy w czasie wojen byli niewolnikami. Trzeci sezon serialu Atlanta pokazywal te patologie z roszczeniami czarnych.