Ta para żyje w Niemczech wyłącznie z zasiłków biorą ponad 3300 euro miesięcznie
Ile można dostać zasiłków w Niemczech nie pracując. Ta para otrzymuje co miesiąc ponad 3000 euroMakiawelicznyAltruista
Komentarze (55)
najlepsze
@chigcht: ¯\(ツ)/¯
ehh, trzeba się będzie doktoryzować ale w przepisach niemiecki jak wyciągać takie zasiłki. Przypominam, że życie we wschodnich Niemczech nie jest droższe niż w PL. No może poza niektórymi usługami.
Rodziny wielodzietne mają się doskonale bez
Tam wynajęcie mieszkania 70m2 za całość to jakieś 600 euro xD
https://www.immobilienscout24.de/expose/160916472?referrer=HYBRID_VIEW_LISTING&searchId=7de751dd-2676-3709-bdc2-b100fcaa1860&searchUrl=%2Fde%2Frheinland-pfalz%2Fpirmasens%2Fwohnung-mieten&searchType=district#/
@gwda:Ale to nie u nas tak, u nas nie.
@Big_dog: spokojnie, jestem za biały i urodzony po złej stronie Bugu żeby to państwo coś mi dało ( ͡° ͜ʖ ͡°)