Kumpel opowiadał, że w Wiedniu była podobna afera. Ktoś chciał wynająć mieszkanie. Zgłosił sie jakiś muslim. Wlaściciel powątpiewał, że stać go na wydatek 2500e miesięcznie. A ten mu cyk, kwity, że co prawda nie pracuje, ale na żonę i dzieci dostaje prawie 5000e różnych zasiłków miesięcznie. Facet mu mieszkania nie wynajął, za to poleciał z tematem do mediów. Czy coś zmienili w tym temacie? Tego już nie wiem.