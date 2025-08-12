Od razu mowie ze sie nie znam! Pytam czy to jest legitne i czy tak mozna ?
Ciekawy przypadek na mapie KPO
Firma konsultingowa, jednoosobowa dostaje (sic?) domek na rozszerzenie dzialalnosci od klienta ;]
Firma: QUADRIVIUM FIRMA KONSULTINGOWA ANNA KALINOWSKA
Czym się zajmuje ?J
ak sama Pani Anna pisze na swojej stronie https://quadrivium-kolobrzeg.pl/
- Dotacje
- Szkolenia
- Optymalizacja finansów osobistych (TUTAJ HIT, zaraz zobaczycie dlaczego)
czyli firma konsultingowa atakuje KPO z oryginalnym pomysłem najmu domków
„Dywersyfikacja działalności firmy Quadrivium poprzez utworzenie nowej oferty pobytów w domach na wodzie w Dąbkowicach”"
Dlaczego ? Czy wystarczy wpis w KPD ?
70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane (w zakresie turystyki)
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowan
Wygrywa oferta nie najtansza i nie najdrozsza (w przetargach mozna podac konkretne parametry na ktorych nam zalezy i wtedy dostajemy to co chcemy )
Nie byloby to dziwne gdyby nie sama strona Pani Anny.
Wezmy ten starszy projekt na poczatek
Ta dotacja uzyskana dla EkoSun w 2021 to wlasnie na domy plywajace. Niecała połowę musiała wyłożyć firma.
https://www.ekosunkoszalin.pl/plywajacy-dom/
A teraz ten nowszy projekt - Natura - Dąbkowice https://naturadabkowice.pl/
Nie znalazłem na stronie wzmianki o tym że to unijne środki a wydaje mi się że jest taki obowiązek. I tez nie moglem znalezc informacji jaki jest wklad wlasny a ile zrzucili sie obywatele.
PS. Znalazlem na fb Quadrivium (dofinansowanie to 3 551 710,25 z) czyli znow okolo polowy.
Czy to wyglada na jakies perpetum mobile ?
Skladasz wniosek o produkcje domow plywajacych (zbilansowanych zdywersyfikowanych i innych -nanych).
EU doklada Ci polowe.
Produkujesz te domy i ...skladasz wniosek o 'kompleks hotelowy' skladajacy sie ....z kilku takich domow co produkujesz.
A przy okazji Firma Konsultingowa ktora cie obsluguje dostaje z KPO na dywersyfikacje ...taki domek plywajacy. Nie zgadniesz gdzie .... W Dąbkowicach!
Chcesz pomieszkac w takim domku na ktory leca nasze podatki ?
nie ma problemu - 500zl /doba
Komentarze
Jesteście hejterami, mizoginami, faszystami, rasistami i incelami! Japa tam, zapier*dalać do kołchozu na podatki!
Wolny rynek psia jego mać
Firmy, które biorą publiczne pieniądze, powinny być transparentne i wszystkie takie informacje powinny być upubliczniane w odpowiednim formacie w centralnej bazie.
Co kupiłeś, od kogo, za ile, jawność finansowa a najlepiej wszystkie papiery do wglądu (w tym JPK itp.)
Jakby wziął dotacje to by się 2 razy zastanowił czy mu się to opłaci.
Więc jak już musicie szukać chochoła do bicia to raczej szukajcie go w rządzie i tam gdzie ten chory system został
1. Straty gminne – 4 mld zł
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) powiadomiła prokuraturę, że pod rządami premiera Mateusza Morawieckiego doszło do nadużyć przy przyznawaniu dotacji na drogi i odbudowę po pandemii. Skutkiem tych działań miały być straty dla samorządów sięgające 4 miliardów złotych (~1 mld USD).
2. Podejrzane wydatki – 100 mld zł