Od razu mowie ze sie nie znam! Pytam czy to jest legitne i czy tak mozna ?

Ciekawy przypadek na mapie KPO



Firma konsultingowa, jednoosobowa dostaje (sic?) domek na rozszerzenie dzialalnosci od klienta ;]

Firma: QUADRIVIUM FIRMA KONSULTINGOWA ANNA KALINOWSKA



Czym się zajmuje ?J

ak sama Pani Anna pisze na swojej stronie https://quadrivium-kolobrzeg.pl/

- Dotacje

- Szkolenia

- Optymalizacja finansów osobistych (TUTAJ HIT, zaraz zobaczycie dlaczego)



czyli firma konsultingowa atakuje KPO z oryginalnym pomysłem najmu domków

„Dywersyfikacja działalności firmy Quadrivium poprzez utworzenie nowej oferty pobytów w domach na wodzie w Dąbkowicach”"



Dlaczego ? Czy wystarczy wpis w KPD ?

70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane (w zakresie turystyki)

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowan







Wygrywa oferta nie najtansza i nie najdrozsza (w przetargach mozna podac konkretne parametry na ktorych nam zalezy i wtedy dostajemy to co chcemy )

Nie byloby to dziwne gdyby nie sama strona Pani Anny.

Wezmy ten starszy projekt na poczatek

Ta dotacja uzyskana dla EkoSun w 2021 to wlasnie na domy plywajace. Niecała połowę musiała wyłożyć firma.

https://www.ekosunkoszalin.pl/plywajacy-dom/





A teraz ten nowszy projekt - Natura - Dąbkowice https://naturadabkowice.pl/

Nie znalazłem na stronie wzmianki o tym że to unijne środki a wydaje mi się że jest taki obowiązek. I tez nie moglem znalezc informacji jaki jest wklad wlasny a ile zrzucili sie obywatele.

PS. Znalazlem na fb Quadrivium (dofinansowanie to 3 551 710,25 z) czyli znow okolo polowy.



Czy to wyglada na jakies perpetum mobile ?