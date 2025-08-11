Na Ścianie Płaczu w Jerozolimie pojawiło się hasło: "W Strefie Gazy trwa Holokaust". Wywołało to oburzenie w Izraelu. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 27-letniego ortodoksyjnego żyda, który przyznał się do winy. Mężczyzna przeprosił za swoje czyny, a jego rodzina wyjaśniła, że cierpi na poważ