Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6352
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4487
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4234
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3844
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2862

