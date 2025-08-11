Linux osiąga rekordowy udział w rynku. Windows ma poważny problem
Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na porzucenie systemu Windows na rzecz Linuksa.ochucki
Komentarze (107)
Wow.
Just wow.
@Vasek: Wcale nie byłbym pewien. Kolejne wersje windowsów są coraz gorsze i coraz bardziej naruszają prywatność użytkowników, kolejne wersje linuksów i działającego na nich oprogramowania biurowego są coraz lepsze.
Zresztą, ja korzystam z windows, bo muszę: oprogramowanie które mam do pracy wymaga windowsa i nie istnieje pod linuksem. Ale moje dzieci mają dual boot Ubuntu/WIndows - i korzystają praktycznie wyłącznie z linuksa,
@Vasek: Tego nie byłbym pewien. Biorąc pod uwagę, że młode pokolenia coraz słabiej znają Windows, bo korzystają głównie ze smartfonów i coraz łatwiejszą obsługę Linuxa, to próg wejścia może przestać być takim problemem, jakim był np. 20 lat temu.
Jeżeli kiedyś pojawi się jakaś dystrybucja skrojona pod korpo, ze sprawną obsługą MS Office (alternatywy nadal nie są wystarczająco dobre) i inngo korpo-softu, to
27 lat tej gowno informacji po kilkanascie razy rocznie (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
rynek wszystkiego poza PC: Linux 90%
Pytanie teraz gdzie pójdzie te 35% na Windows 10 po zakończeniu wsparcia.
@dreadingit: bo przegrała wojnę i jest okupowana
chyba rosnie swiadomosc nawet wśród ludzi na ulicy, ze stany chca kasę od sojuszników, więc powinno się uniezalezniać od wszystkiego co związane z nimi (bo potem będzie tylko ciężej) dlatego to jest dobry moment. EU ma z 500 milionów ludzi, to wiekszy rynek niz us, to tez dobry powód do podjecia takiego przedsięwzięcia bo system bedzie miał finanse na rozwoj i utrzymanie wsparcia oraz ogromną rzesze
Za mały clickbait w tytule. Powinno być: Windows ma GIGANTYCZNY problem! Czy Microsoft sie po tym podniesie?!