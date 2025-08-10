Hiszpańskie miasto zakazuje muzułmańskich festiwali w miejscach publicznych
To pierwsza w historii Hiszpanii regulacja zakazująca organizacji muzułmańskich festiwali na terenach publicznych, m.in. w halach sportowych i ośrodkach kultury. Hiszpańska Jumilla staje się symbolem nowego rozdziału w debacie o migracji, tożsamości i pluralizmie kulturowym.Binkanu
Komentarze (19)
najlepsze
W Paryżu auta palą amatorzy lokalnego Cabernet z dziada pradziada Francuzi, co u boku Napoleona walczyli.
W Niemczech burdy robią lokalne świńskie blondyny.
Zaś eurotunelem przedostają się do UK ich lokalne dżony korniszony po tym, jak poniósł ich melanż w lokalnym pubie.
To nigdy nie są turbany xddd