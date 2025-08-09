Płatne molo zaskakuje turystów? Już nie tylko Sopot pobiera opłaty
Jeszcze do niedawna to Sopot był symbolem płatnego wejścia na molo nad Bałtykiem Trójmiejski kurort nie jest jednak jedyrafal-czajka
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Jeszcze do niedawna to Sopot był symbolem płatnego wejścia na molo nad Bałtykiem Trójmiejski kurort nie jest jednak jedyrafal-czajka
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (41)
najlepsze
@xevons: ale te dotacje na horeca to tylko raz nie ma o czym gadać, te dotacje dla artystów to raz tylko o co ci chodzi, ta opłata w publicznej toalecie to tylko raz od ciebie pobrana o co się burzysz XDDDD
Wspaniała argumentacja. Jak cię państwo okrada gdzie się da ale nie za często to jest to
Od pasażerów pociągów też pobierać opłatę za wjazd, rowerzyści spacerowicze również opłata oprócz opłaty klimatycznej, miasta muszą z czegoś utrzymać atrakcje turystyczne
@isiaczek: o tu widzę potencjał.
5zl za wjazd na sieć tras rowerowych w mieście i byłby kasa na utrzymanie i rozbudowę (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Które? W większości tych turystycznych miejsc masz zniżki za bycie lokalnym mieszkańcem, a nie turystą.
No i tam też płacisz podatek klimatyczny.
Bo jego post to oczywista bzdura - na zachodzie też czasami kroją turystów, a w Polsce też są miejsca darmowe. To nie jest tak jaskrawy problem.
2. Własność publiczna. Fakt, że
zakop za clickbait.