I dlatego ... no, nie dlatego ale mogę tak napisać - spędzam wakacje w Hiszpanii. W Kraju, gdzie nawet bardzo interesujące i ciekawe miejsca mogą być kompletnie bezpłatne. I przygotowane na przyjęcie turystów. A - co by nie mówić - Hiszpania w sporej części żyje z turystów. Tyle tylko, że turysta zadowolony zostawia chętniej pieniądze, niż turysta zniesmzczony arogancja, drożyzną i utrudnieniami.