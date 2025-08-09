Pan Michał Grzeszczak (Słupca) - prywatnie syn Eugeniusza Grzeszczaka (byłego marszałka sejmu PSL) :) … mimo, że ma kancelarię prawną - radcowską… to uznał, że jednak weźmie 217 843 zł na „wypożyczanie wodnego sprzętu rekreacyjnego i sportowego w marinie Zacisze”. I to jest normalnie, wszystko dobrze i zgodnie z prawem i ten.