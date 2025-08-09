Pan Michał Grzeszczak (Słupca) - prywatnie syn Eugeniusza Grzeszczaka (byłego marszałka sejmu PSL) :) … mimo, że ma kancelarię prawną - radcowską… to uznał, że jednak weźmie 217 843 zł na „wypożyczanie wodnego sprzętu rekreacyjnego i sportowego w marinie Zacisze”. I to jest normalnie, wszystko dobrze i zgodnie z prawem i ten.
KPO na rower wodny dla syna marszałka.
Pan Michał Grzeszczak (Słupca) - prywatnie syn Eugeniusza Grzeszczaka (byłego marszałka sejmu PSL) :) mimo, że ma kancelarię prawną - radcowską to uznał, że jednak weźmie 217 843 zł na wypożyczanie wodnego sprzętu rekreacyjnego i sportowego w marinie Zacisze. I to jest normalnie, wszystkoHK9mm
- #
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Komentarze (7)
najlepsze
I pomyslec ze ta sama sekta powtarzala frazesy typu "a za pe0"