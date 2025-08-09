Kancelaria Premiera chwali się dzisiaj wybudowaniem 19,4 km obwodnic z KPO
Kancelaria Premiera dzisiaj: KPO to szansa na rozwój Polski! 19,4 km obwodnic wybudowanych z KPO! #KPOdlaPolskikonradpra
Komentarze (16)
najlepsze
( ͡º ͜ʖ͡º)
Trudno wydawać na budowę coś czego nie ma. XD
Co na jedno teraz wychodzi. XD
Jak chcesz to poszukaj sobie ile PIS wybudował bez KPO.
Nie chcę ci psuć niespodziankę.
Jest faktem że PIS kradł i defraudował, ale to nie usprawiedliwia PO i tej marnej propagandy "sukcesu" by przykryć obecną aferę.