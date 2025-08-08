Dwa nowe modele AI! Korea dołącza do wyścigu
Korea Południowa postawiła sprawę jasno: zamierza walczyć o światowe podium w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji. Konkurencja nie próżnuje. Tylko jednego dnia w USA zostały zapowiedziane dwa nowe modele AI. Korea Południowa zapowiedziała prace nad nowym modelem sztucznej inteligencji, donosFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
model kawy po 25zł nie zrobi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Korea Południowa była trzecim krajem (na 4 łącznie), tuż po USA i Chinach, w którym został stworzony w marcu rozumujący model LLM, z łańcuchem myśli. EXAONE Deep został stworzony przez LG: https://github.com/LG-AI-EXAONE/EXAONE-Deep?tab=readme-ov-file
Model wprawdzie nie jest imponujący na tle rozumujących modeli z USA, ale spokojnie może konkurować z takimi modelami z Chin, w tym i z DeepSeek R1.
Rozumującego modelu LLM z łańcuchem myśli wciąż nie mają tacy giganci jak Meta,
Wzrost do AI nie jest aż tak wykladniczy ani jej rozwój nie jest aż tak
MS jest w desperacji i już ogłosili plany względem W12 który będzie oparty na AI i zniechęcać do podstawowych narzędzi kontroli jak mysz + klawiatura a stawiać na rozmowę i gesty.
Powodzenia z tłumaczeniem botowi czynności, które ogarniesz
Komentarz usunięty przez autora