Ciąg dalszy sprawy Łukasza Żaka. Przestał się uśmiechać, gdy ją usłyszał
Łukasz Żak tylko spuścił głowę, gdy usłyszał zeznania wdowy po ofierze wypadku, który spowodowałafro1984
Komentarze (23)
Natomiast dziwi że sąd w ogóle potrzebuje zeznań osób pokrzywdzonych (i to podwójnie bo sama jest ofiarą i żoną ofiary śmiertelnej).
Bo co one mają dodać do sprawy?
No chyba że to była jakaś wyraźna jej wola żeby o tym opowiedzieć, właśnie przed sądem, żeby sprawca tego słuchał.
Ale nie sądzę żeby to było dla niej dobre - bo sprawcą jest prawdopodobnie socjopata, który
@hellfirehe: no własnie, przecież fakt.pl już wyłożył całą sprawę i opisał całe zdarzenie, więc po co w ogóle płacić temu sędziemu za cokolwiek? i jeszcze jakieś zeznania do tego, kto to widział... ლ(ಠ_ಠ ლ)
Takie osoby nie czują konsekwencji swoich czynów bo zwyczajnie ich inteligencja nie pozwala ich przetworzyć. Żeby dojść do wniosku ze jazda z taką prędkością z całą ekipą na pokładzie i jeszcze z zakazami to juz wskazuje na to że osoba albo jest aktywnie
-kasy nie ma
-jedzenie skończy się jutro
-jestes zależny od tego czy "państwo" da czy nie da zapomogę
-z dzieci będą się śmiali w szkole bo chodzą brudne
-jak ktoś się rozchoruje poważniej to będzie pogrzeb bo na lekarstwa i lekarzy nie
Przyznam że kiedyś lubiłem szybko jeździć po mieście, nikogo nie zabiłem, ale sypie głowę popiołem i uważam że to nie jest warte prawdopodobieństwa zakończenia sobie lub komuś życia.
Uwierzcie że nie warto, play stupid games win stupid prizes.
A najlepsza informacja jaką dzisiaj przeczytałem, było że
Dziękuję, nie czytam tego gówna mimo wszystko