Taki Żak to zasługuje chyba na kremację żywcem.



Natomiast dziwi że sąd w ogóle potrzebuje zeznań osób pokrzywdzonych (i to podwójnie bo sama jest ofiarą i żoną ofiary śmiertelnej).

Bo co one mają dodać do sprawy?



No chyba że to była jakaś wyraźna jej wola żeby o tym opowiedzieć, właśnie przed sądem, żeby sprawca tego słuchał.

Ale nie sądzę żeby to było dla niej dobre - bo sprawcą jest prawdopodobnie socjopata, który Pokaż całość