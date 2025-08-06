Islam dopuszcza w zupełności kłamstwo na potrzeby "strategiczne", szczególnie wobec innowierców (bo w obec nich nie obowiązują żadne prawa) Więc raczej nie ma co sie spinać że mówią jedno, robią drugie i wiją się gdy są złapani za ręke.



Z resztą to zachowanie akurat nie jest tylko właściwe dla islamu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )