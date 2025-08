No i to jest ruch którego oczekuje od takiej firmy. Kolejny to obowiązkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe i można pomyśleć o wychwytywaniu jakiś nienormalnych zachowań u użytkowników bo wykonanie tysiąca operacji u kogoś kto do tej pory inwestował w etf nie jest normalne konto powinno być zablokowane i należy dzwonić do klienta.